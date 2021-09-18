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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Суонси
Лутон Таун - Суонси: обзор матча 18 сентября 2021
Лутон Таун
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 3
Завершен
Суонси
7'
Л. Берри
15'
Э. Адебайо (П)
23'
Э. Адебайо
63'
Д. Патерсон
86'
О. Нтчам
90+2'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Суонси
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
Ж. Пироэ
Пас отдал
И. Лейрд
Замена
Г. Ри
️️️️
Э. Адебайо
90'
86'
ГОЛ! 3:2!
О. Нтчам
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
76'
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
О. Нтчам
Замена
Д. Кларк
️️️️
Л. Берри
61'
Желтая карточка
К. Нейсмит
48'
46'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Уолш
46'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Р. Уильямс
46'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Ф. Даунс
28'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
28'
ГОЛ! 3:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Д. Бри
23'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Адебайо
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Берри
Пас отдал
К. Нейсмит
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
8
Люк Берри
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Глен Ри
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Джордан Кларк
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
3-2-2-3
21
Слуга
32
Бурк
15
Локьер
4
Ошо
14
Бри
3
Нейсмит
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
8
Берри
23
Корник
45
Адебайо
4-2-4
29
Хамер
26
Ноутон
6
Беннетт
46
Уильямс
3
Мэннинг
35
Патерсон
6
Гримес
4
Даунс
2
Лейрд
8
Уолш
21
Обафеми
45
Адебайо
16
Ри
16
Ри
45
Адебайо
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
8
Берри
18
Кларк
18
Кларк
8
Берри
46
Уильямс
5
Кабанго
5
Кабанго
46
Уильямс
8
Уолш
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Уолш
4
Даунс
9
Пироэ
9
Пироэ
4
Даунс
Остались в запасе
Лутон Таун
Суонси
1
Джеймс Ши
ВР
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Лутон Таун - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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