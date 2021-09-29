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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ковентри
Лутон Таун - Ковентри: обзор матча 29 сентября 2021
Лутон Таун
29.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
5 : 0
Завершен
Ковентри
3'
Э. Адебайо (П)
18'
Г. Корник
30'
Л. Берри
45+6'
Э. Адебайо
58'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Ковентри
Замена
Г. Ошо
️️️️
Г. Ри
80'
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
71'
Замена
К. Мендес
️️️️
Г. Корник
71'
64'
Замена
М. Роуз
️️️️
К. МакФадзин
64'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
62'
Желтая карточка
Я. Матсен
ГОЛ! 5:0!
Г. Корник
Пас отдал
Л. Берри
58'
46'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Г. Хамер
ГОЛ! 4:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Г. Корник
45'
+6
ГОЛ! 3:0!
Л. Берри
Пас отдал
Г. Корник
30'
ГОЛ! 2:0!
Г. Корник
Пас отдал
К. Нейсмит
18'
17'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Адебайо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
18
Джордан Кларк
ЦФ
8
Люк Берри
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Ковентри
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
3-2-1-4
21
Слуга
15
Брэдли
14
Бри
15
Локьер
17
Белл
3
Нейсмит
16
Ри
23
Корник
8
Берри
18
Кларк
45
Адебайо
2-1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
29
Уогхорн
17
О'Харе
5
Хайам
38
Хамер
24
Аллен
5
МакФадзин
22
Матсен
16
Ри
4
Ошо
4
Ошо
16
Ри
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
23
Корник
7
Мендес
7
Мендес
23
Корник
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
5
МакФадзин
5
Роуз
5
Роуз
5
МакФадзин
38
Хамер
18
Шиф
18
Шиф
38
Хамер
Остались в запасе
Лутон Таун
Ковентри
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
13
Бен Уилсон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Лутон Таун - Ковентри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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