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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Сток Сити
Лутон Таун - Сток Сити: обзор матча 06 ноября 2021
Лутон Таун
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
34'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Сток Сити
84'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Браун
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Ошо
81'
80'
Желтая карточка
Д. Браун
75'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
71'
70'
Желтая карточка
Д. Барсик
65'
Желтая карточка
Т. Смит
64'
Замена
М. Вранчич
️️️️
С. Флетчер
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Г. Корник
64'
Замена
А. Мускве
️️️️
Р. Бурк
63'
51'
Желтая карточка
Л. Эстигард
48'
Желтая карточка
Д. Батт
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
Р. Сойерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Глен Ри
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
18
Джордан Кларк
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-2-2-2
21
Слуга
15
Брэдли
14
Бри
4
Ошо
32
Бурк
17
Белл
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
23
Корник
45
Адебайо
3-2-3-2
39
Барсик
15
Суттар
23
Батт
5
Эстигард
2
Смит
14
Тимон
15
Томпсон
7
Аллен
14
Сойерс
26
Флетчер
18
Браун
32
Бурк
15
Мускве
15
Мускве
32
Бурк
4
Ошо
18
Кларк
18
Кларк
4
Ошо
23
Корник
44
Оньединма
44
Оньединма
23
Корник
2
Смит
16
Уилмот
16
Уилмот
2
Смит
26
Флетчер
8
Вранчич
8
Вранчич
26
Флетчер
18
Браун
9
Сарридж
9
Сарридж
18
Браун
Остались в запасе
Лутон Таун
Сток Сити
1
Джеймс Ши
ВР
16
Глен Ри
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Глен Ри
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Лутон Таун - Сток Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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