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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Лутон Таун
Миллуолл - Лутон Таун: обзор матча 16 октября 2021
Миллуолл
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 2
Завершен
Лутон Таун
11'
Г. Корник
53'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Лутон Таун
84'
Желтая карточка
Д. Бри
83'
Желтая карточка
К. Нейсмит
79'
Замена
А. Мускве
️️️️
Э. Адебайо
76'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Кларк
72'
Желтая карточка
Д. Кларк
Желтая карточка
Д. Купер
69'
68'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
Замена
Р. Леонард
️️️️
М. Уоллес
67'
Замена
M. Smith
️️️️
Д. МакНамара
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Корник
Пас отдал
Д. Кларк
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Корник
Пас отдал
Д. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
12
Эванс
3
Уоллес
4
Хатчинсон
5
Баллард
6
Сэйвилл
17
Уоллес
9
Ожо
20
МакНамара
23
Афобе
3-2-2-3
21
Слуга
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
3
Нейсмит
15
Брэдли
16
Ри
17
Мпанцу
23
Корник
45
Адебайо
18
Кларк
3
Уоллес
18
Леонард
18
Леонард
3
Уоллес
20
МакНамара
17
17
20
МакНамара
18
Кларк
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
18
Кларк
45
Адебайо
15
Мускве
15
Мускве
45
Адебайо
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
Остались в запасе
Миллуолл
Лутон Таун
25
Джордж Лонг
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Миллуолл - Лутон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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