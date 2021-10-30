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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лутон Таун
Престон - Лутон Таун: обзор матча 30 октября 2021
Престон
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
27'
Э. Риис
45+2'
Э. Риис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Лутон Таун
Замена
Б. Поттс
️️️️
Э. Риис
90'
+2
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Маккэнн
90'
+2
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ш. Магуайр
76'
70'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Г. Корник
46'
Замена
А. Мускве
️️️️
Г. Ри
46'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
С. Брэдли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Риис
45'
+2
38'
Желтая карточка
Т. Локьер
Желтая карточка
А. Брауне
38'
ГОЛ! 1:0!
Э. Риис
Пас отдал
Т. Баркуйзен
27'
24'
Желтая карточка
А. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
2-3-5
5
Бауэр
16
Хьюз
29
Баркуйзен
8
Маккэнн
8
Брауне
24
Магуайр
8
Уайтмэн
32
Ирл
17
Риис
1
Иверсен
3-2-2-3
21
Слуга
14
Бри
15
Локьер
17
Белл
3
Нейсмит
15
Брэдли
16
Ри
17
Мпанцу
35
Джером
23
Корник
18
Кларк
8
Маккэнн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Маккэнн
17
Риис
44
Поттс
44
Поттс
17
Риис
24
Магуайр
7
Синклейр
7
Синклейр
24
Магуайр
15
Брэдли
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
15
Брэдли
23
Корник
44
Оньединма
44
Оньединма
23
Корник
16
Ри
15
Мускве
15
Мускве
16
Ри
Остались в запасе
Престон
Лутон Таун
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Престон - Лутон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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