Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Испания. Примера 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017