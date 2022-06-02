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    Якуб Янкто - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Якуб
    Фамилия Янкто
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1996 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 73
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 80' - 90' Баник 0:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    04.03.2023 60' - 90' Спарта 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    19.02.2023 70' - 90' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чехия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.06.2022 24' -46' Чехия 2:2 Испания
    02.06.2022 1' -67' Чехия 2:1 Швейцария
    58'
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