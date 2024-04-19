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Якуб Янкто
Статистика
Якуб Янкто - статистика
Завершил карьеру
19 января 1996 (30)
#21 | Полузащитник
184 см | 73 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Италия. Серия А 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
18
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
2 : 2
19.04.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
14.04.2024
Кальяри
1' - 29'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 1
07.04.2024
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 1
01.04.2024
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Монца
1 : 0
16.03.2024
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
09.03.2024
Салернитана
1' - 66'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 1
03.03.2024
Кальяри
1' - 77'
69'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
25.02.2024
Наполи
1' - 61'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
18.02.2024
Кальяри
1' - 78'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 3
10.02.2024
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
3 : 1
21.01.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
86' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 0
30.12.2023
Эмполи
90' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
23.12.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 1
16.12.2023
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
11.12.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 0
02.12.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
26.11.2023
Монца
73' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
2 : 1
11.11.2023
Кальяри
1' - 88'
75'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2023
Дженоа
1' - 78'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 3
29.10.2023
Фрозиноне
1' - 63'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 2
22.10.2023
Кальяри
64' - 90'
79'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 4
08.10.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 0
17.09.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 1
02.09.2023
Кальяри
1' - 66'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
28.08.2023
Интер
1' - 60'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 0
21.08.2023
Кальяри
61' - 90'
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