Якуб Янкто - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Янкто
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Янкто
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|80' - 90'
|Баник
|0:3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|04.03.2023
|60' - 90'
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|19.02.2023
|70' - 90'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур