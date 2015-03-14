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    Габриэль - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Араужо
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Родной город Сальвадор
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1992 (31 год)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 13 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 1' -83' Волынь (Луцк) 1:1 Металлург (Донецк)
    41'
    23.05.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    16.05.2015 1' -74' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлург (Донецк)
    10.05.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 0:6 Динамо (Киев)
    02.05.2015 78' -90' Заря (Луганск) 4:2 Металлург (Донецк)
    25.04.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 1:0 Черноморец (Одесса)
    18.04.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Металлург (Донецк)
    11.04.2015 83' -90' Металлург (Донецк) 4:2 Олимпик (Донецк)
    04.04.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Металлург (Донецк)
    14.03.2015 56' -90' Металлург (Донецк) 1:1 Ворскла (Полтава)
    89'
    07.03.2015 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Металлург (Донецк)
    01.03.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 1:1 Карпаты (Львов)
    05.12.2014 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Металлург (Донецк)
    01.12.2014 1' -85' Днепр (Днепр) 1:1 Металлург (Донецк)
    11'
    23.11.2014 43' -90' Металлург (Донецк) 1:2 Волынь (Луцк)
    08.11.2014 76' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлург (Донецк)
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