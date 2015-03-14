Габриэль - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Араужо
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Араужо
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|13
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|1' -83'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|41'
|23.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|16.05.2015
|1' -74'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлург (Донецк)
|10.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:6
|Динамо (Киев)
|02.05.2015
|78' -90'
|Заря (Луганск)
|4:2
|Металлург (Донецк)
|25.04.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|11.04.2015
|83' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Олимпик (Донецк)
|04.04.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|14.03.2015
|56' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|89'
|07.03.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|01.03.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|05.12.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлург (Донецк)
|01.12.2014
|1' -85'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|11'
|23.11.2014
|43' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|08.11.2014
|76' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)