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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 05 декабря 2014
Динамо К
05.12.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
16'
Д. Мбокани
40'
А. Ярмоленко
83'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
87'
Желтая карточка
Э. Соболь
ГОЛ! 3:0!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Силва
83'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
82'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
С. Сидорчук
79'
77'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Александре
70'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Н. Морозюк
Замена
А. Кравец
️️️️
Д. Мбокани
69'
65'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
В. Прийма
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
М. Велозу
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Ленс
16'
Желтая карточка
А. Драгович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
4-4-1-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Вида
34
Хачериди
21
Данило Силва
44
Велозу
37
Рыбалка
17
Ленс
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-1-4-1
13
Бандура
4
Прийма
44
Чечер
23
Соболь
5
Путивцев
55
Нойок
8
Нельсон
10
Лазич
14
Александре
6
Морозюк
18
Мораес
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Сидорчук
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
70
Мбокани
11
Кравец
11
Кравец
70
Мбокани
4
Прийма
9
Овсепян
9
Овсепян
4
Прийма
6
Морозюк
14
Поступаленко
14
Поступаленко
6
Морозюк
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
37
Габриэль
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
37
Габриэль
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Динамо К - Металлург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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