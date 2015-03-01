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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 01 марта 2015
Металлург
01.03.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
2'
Н. Морозюк
66'
И. Пластун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
Желтая карточка
А. Мораес
88'
84'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
М. Сергийчук
Желтая карточка
Н. Морозюк
79'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
К. Макридис
76'
Желтая карточка
А. Нойок
75'
Замена
В. Федотов
️️️️
Г. Нельсон
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Пластун
Замена
А. Нойок
️️️️
Александре
64'
Вторая желтая
В. Пляцикас
62'
55'
Желтая карточка
Д. Кльоц
52'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Д. Кожанов
46'
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Чачуа
Желтая карточка
В. Пляцикас
41'
Желтая карточка
К. Макридис
39'
13'
Желтая карточка
В. Костевич
ГОЛ! 1:0!
Н. Морозюк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
55
Александр Нойок
ОП
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
73
Тарас Завийский
ЦФ
3-5-1-1
79
Панькив
5
Путивцев
44
Чечер
37
Габриэль
22
Пляцикас
10
Лазич
14
Александре
8
Нельсон
6
Морозюк
13
Макридис
18
Мораес
4-2-2-2
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
8
Кльоц
9
Кожанов
9
Швед
8
Чачуа
10
Карноза
7
Сергийчук
14
Александре
55
Нойок
55
Нойок
14
Александре
13
Макридис
14
Поступаленко
14
Поступаленко
13
Макридис
8
Нельсон
19
Федотов
19
Федотов
8
Нельсон
9
Кожанов
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
9
Кожанов
7
Сергийчук
27
Страшкевич
27
Страшкевич
7
Сергийчук
8
Чачуа
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Чачуа
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
73
Тарас Завийский
ЦФ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
Остались в запасе
73
Тарас Завийский
ЦФ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Металлург - Карпаты
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Оболонь
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