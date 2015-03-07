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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 07 марта 2015
Металлург
07.03.2015, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
9'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
90'
+4
Желтая карточка
В. Чечер
82'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Д. Лазич
74'
Замена
А. Нойок
️️️️
Александре
64'
Замена
В. Федотов
️️️️
Н. Морозюк
Замена
Н. Татарков
️️️️
А. Цуриков
46'
Замена
В. Гвилия
️️️️
С. Кулинич
46'
Замена
Н. Орелеси
️️️️
В. Кулач
46'
41'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Цуриков
40'
19'
Желтая карточка
Э. Соболь
Желтая карточка
Д. Лепа
10'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазич
Пас отдал
Н. Морозюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
14
Александре
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
3-2-1-4
1
Старцев
78
Курилов
20
Пашаев
22
Лисицкий
74
Балич
95
Кулинич
9
Цуриков
28
Юсов
11
Лепа
9
Рудыка
10
Кулач
4-5-1
79
Панькив
44
Чечер
4
Прийма
23
Соболь
5
Путивцев
10
Лазич
8
Нельсон
14
Александре
6
Морозюк
23
Насонов
18
Мораес
9
Цуриков
11
Татарков
11
Татарков
9
Цуриков
10
Кулач
88
Орелеси
88
Орелеси
10
Кулач
95
Кулинич
81
Гвилия
81
Гвилия
95
Кулинич
14
Александре
55
Нойок
55
Нойок
14
Александре
10
Лазич
14
Поступаленко
14
Поступаленко
10
Лазич
6
Морозюк
19
Федотов
19
Федотов
6
Морозюк
Остались в запасе
Металлург
Металлург
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
7
Богдан Мишенко
ЛВ
37
Габриэль
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
7
Богдан Мишенко
ЛВ
37
Габриэль
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Металлург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Славутич-Арена
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