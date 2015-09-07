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    Никита Сорокин - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сорокин
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал-2 10 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    01.11.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:1 Энергомаш (Белгород)
    65'
    25.10.2015 14' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    18.10.2015 1' -55' Витязь (Подольск) 4:1 Арсенал-2 (Тула)
    11.10.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 0:3 Авангард (Курск)
    04.10.2015 1' -46' Чертаново (Москва) 4:4 Арсенал-2 (Тула)
    27.09.2015 81' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:2 Зенит (Пенза)
    19.09.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    75'
    14.09.2015 84' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:0 Торпедо (Москва)
    07.09.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    31.08.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 2:1 Орел (Орел)
    22.08.2015 1' -90' Локомотив (Лиски) 5:0 Арсенал-2 (Тула)
    17.08.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    11.08.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 2:2 Арсенал-2 (Тула)
    03.08.2015 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:0 Арсенал-2 (Тула)
    28.07.2015 65' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:2 Витязь (Подольск)
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