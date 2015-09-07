Никита Сорокин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|82
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал-2
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|01.11.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:1
|Энергомаш (Белгород)
|65'
|25.10.2015
|14' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|18.10.2015
|1' -55'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Арсенал-2 (Тула)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|0:3
|Авангард (Курск)
|04.10.2015
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|4:4
|Арсенал-2 (Тула)
|27.09.2015
|81' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|19.09.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|75'
|14.09.2015
|84' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|2:1
|Орел (Орел)
|22.08.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|2:2
|Арсенал-2 (Тула)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Арсенал-2 (Тула)
|28.07.2015
|65' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:2
|Витязь (Подольск)