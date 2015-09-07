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    Глеб Подковыров - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Глеб
    Отчество Олегович
    Фамилия Подковыров
    Команда Дружба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 августа 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург Л 10 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    01.11.2015 90' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Металлург Л (Липецк)
    25.10.2015 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 3:3 Витязь (Подольск)
    18.10.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 0:1 Металлург Л (Липецк)
    11.10.2015 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:1 Чертаново (Москва)
    04.10.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 2:1 Металлург Л (Липецк)
    27.09.2015 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    21.09.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    14.09.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Рязань (Рязань)
    63'
    07.09.2015 1' -90' Орел (Орел) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    31.08.2015 76' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Локомотив (Лиски)
    22.08.2015 38' -90' Металлург Л (Липецк) 1:0 Энергомаш (Белгород)
    17.08.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    11.08.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 3:2 Динамо Бр (Брянск)
    51'
    03.08.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    28.07.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 2:1 Калуга (Калуга)
    20.07.2015 1' -38' Авангард (Курск) 1:1 Металлург Л (Липецк)
    30'
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