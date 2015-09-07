Глеб Подковыров - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Подковыров
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Подковыров
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|01.11.2015
|90' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|3:3
|Витязь (Подольск)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|14.09.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|63'
|07.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|31.08.2015
|76' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|22.08.2015
|38' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.08.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|3:2
|Динамо Бр (Брянск)
|51'
|03.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|28.07.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Калуга (Калуга)
|20.07.2015
|1' -38'
|Авангард (Курск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)
|30'