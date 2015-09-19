Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Сапронов - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Леонидович
    Фамилия Сапронов
    Команда Домодедово
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Домодедово 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -61' Домодедово (Москва) 2:2 Карелия (Петрозаводск)
    27'
    08.11.2015 89' -90' Домодедово (Москва) 2:1 Псков-747 (Псков)
    01.11.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 1:1 Домодедово (Москва)
    26.10.2015 1' -55' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    21.10.2015 1' -85' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
    05.10.2015 1' -69' Химки (Химки) 4:0 Домодедово (Москва)
    01.10.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    19.09.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:1 Домодедово (Москва)
    15.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Москва (Москва)
    25.08.2015 1' -67' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Домодедово (Москва)
    45'
    18.08.2015 87' -90' Псков-747 (Псков) 1:0 Домодедово (Москва)
    12.08.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 1:1 Строгино (Москва)
    04.08.2015 74' -90' Домодедово (Москва) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    20.07.2015 66' -90' Домодедово (Москва) 0:2 Спартак К (Кострома)
    • Читайте нас: 
    11