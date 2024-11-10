Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гафуржан Суюмбаев - статистика

Завершил карьеру
19 августа 1990 (36), Шимкент
#5 | Защитник
175 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
2 : 1
10.11.2024
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
2 : 1
02.11.2024
Ордабасы
1' - 90'
60'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
03.10.2024
Ордабасы
57' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 4
22.09.2024
Астана
69' - 90'
89'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 0
15.09.2024
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 1
25.08.2024
Актобе
1' - 77'
28'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
18.08.2024
Ордабасы
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 3
23.06.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
0 : 1
16.06.2024
Ордабасы
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
3 : 1
01.06.2024
Жетысу
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
0 : 0
18.05.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 1
20.04.2024
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
1 : 2
31.03.2024
Кайрат
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+