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Антони Кноккарт
Статистика
Антони Кноккарт - статистика
Завершил карьеру
20 ноября 1991 (34), Рубе
#93 | Нападающий
172 см | 69 кг
Франция | Бельгия
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Греция. Суперлига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
04.03.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
18.02.2023
Бирмингем Сити
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
3 : 0
15.02.2023
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
11.02.2023
Хаддерсфилд Таун
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкпул
2 : 2
07.02.2023
Хаддерсфилд Таун
54' - 90'
87'
87'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
04.02.2023
Куинз Парк Рейнджерс
64' - 90'
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