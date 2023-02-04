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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 февраля 2023
Хаддерсфилд Таун
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
39'
М. Уогхорн
13'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
М. Пирсон
️️️️
М. Хелик
79'
77'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
С. Йохансен
72'
Желтая карточка
А. Адома
Замена
Б. Диарра
️️️️
Ж. Унгбо
70'
66'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
66'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Доззел
Замена
Д. Корома
️️️️
С. Хай
64'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Хогг
64'
Замена
Д. Роудс
️️️️
М. Уогхорн
64'
Желтая карточка
Д. Хогг
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Уогхорн
Пас отдал
О. Тертон
39'
37'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Пол Холл
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
4-4-1-1
31
Вацлик
20
Тертон
12
Лис
6
Хелик
38
Лоутон
18
Касуму
7
Хай
5
Радони
6
Хогг
15
Унгбо
29
Уогхорн
3-4-3
88
Дьенг
2
Лейрд
2
Данн
3
Пал
10
Йохансен
26
Филд
21
Доззел
6
Кларк-Салтер
9
Лоу
10
Хаир
16
Уиллок
6
Хелик
5
Пирсон
5
Пирсон
6
Хелик
15
Унгбо
94
Диарра
94
Диарра
15
Унгбо
6
Хогг
93
Кноккарт
93
Кноккарт
6
Хогг
7
Хай
37
Корома
37
Корома
7
Хай
29
Уогхорн
29
Роудс
29
Роудс
29
Уогхорн
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
10
Йохансен
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
10
Йохансен
21
Доззел
22
Армстронг
22
Армстронг
21
Доззел
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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