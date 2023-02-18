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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 18 февраля 2023
Хаддерсфилд Таун
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
25'
Ж. Унгбо
49'
Д. Хедли
6'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
81'
Замена
Д. Холл
️️️️
А. Меджбри
81'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Белик
Желтая карточка
Э. Камара
75'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Хогг
72'
72'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Д. Хедли
64'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Уорд
64'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
Ж. Унгбо
63'
61'
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Сэндерсон
ГОЛ! 2:1!
Д. Хедли
Пас отдал
Н. Билокапич
49'
31'
Желтая карточка
М. Колен
ГОЛ! 1:1!
Ж. Унгбо
Пас отдал
Д. Хедли
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дини
Пас отдал
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Джордан Смит
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
94
Браима Диарра
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Билокапич
3
Хедли
6
Хелик
12
Лис
38
Лоутон
22
Камара
6
Хогг
5
Радони
18
Касуму
15
Унгбо
25
Уорд
3-3-1-1-2
26
Радди
6
Трасти
6
Дин
28
Сэндерсон
2
Колен
5
Белик
45
Лонгело
7
Бакуна
28
Меджбри
25
Хоган
14
Дини
3
Хедли
3
Руффельс
3
Руффельс
3
Хедли
6
Хогг
93
Кноккарт
93
Кноккарт
6
Хогг
15
Унгбо
17
Симпсон
17
Симпсон
15
Унгбо
25
Уорд
29
Уогхорн
29
Уогхорн
25
Уорд
28
Меджбри
33
Холл
33
Холл
28
Меджбри
5
Белик
20
Гарднер
20
Гарднер
5
Белик
28
Сэндерсон
19
Чон
19
Чон
28
Сэндерсон
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити
13
Джордан Смит
ВР
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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