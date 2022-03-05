Джанлука Гаудино - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Гаудино
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Гаудино
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|13
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|86' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|14.05.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|85'
|07.05.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|26.04.2022
|1' -71'
|Хартберг (Хартберг)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|16.04.2022
|1' -76'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|09.04.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|17'
|02.04.2022
|1' -69'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|19.03.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|12.03.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|05.03.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|26.02.2022
|1' -31'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|7'
|20.02.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:0
|Альтах (Альтах)
|78'
|12.02.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Аустрия (Вена)