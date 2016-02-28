Хуан Муньос Муньос - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Муньос Муньос
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Утрера
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Муньос Муньос
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Утрера
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|55'
|08.05.2016
|1' -73'
|Севилья (Севилья)
|1:4
|Гранада (Гранада)
|01.05.2016
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|17.04.2016
|65' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|10.04.2016
|1' -45'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|20.03.2016
|71' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Севилья (Севилья)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|28.02.2016
|74' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|14.02.2016
|79' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|31.01.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:0
|Севилья (Севилья)