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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 10 апреля 2016
Валенсия
10.04.2016, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
41'
Д. Парехо
90+1'
А. Негредо
86'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
Пас отдал
А. Гомеш
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Э. Перес
88'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
86'
86'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Крон-Дели
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Мина
77'
70'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Э. Перес
️️️️
Родриго
65'
60'
Замена
К. Гамейро
️️️️
С. Кристофоро
56'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
45'
Замена
Витоло
️️️️
Х. Муньос Муньос
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
41'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
43
Диего Кабальо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-3
25
Алвес
6
Сикейра
13
Мустафи
5
Абденнур
19
Барраган
20
Гомеш
18
Фуэго
10
Парехо
9
Алькасер
77
Мина
19
Родриго
4-1-3-2
15
Серхио Рико
23
Коке
23
Рами
17
Фасио
18
Эскудеро
20
Крыховяк
41
Кристофоро
11
Банега
7
Крон-Дели
18
Муньос Муньос
12
Льоренте
77
Мина
8
Фегули
8
Фегули
77
Мина
19
Родриго
33
Перес
33
Перес
19
Родриго
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
18
Муньос Муньос
7
Витоло
7
Витоло
18
Муньос Муньос
12
Льоренте
22
Коноплянка
22
Коноплянка
12
Льоренте
41
Кристофоро
9
Гамейро
9
Гамейро
41
Кристофоро
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
43
Диего Кабальо
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Пако Айестаран
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
43
Диего Кабальо
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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