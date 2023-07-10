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Хуан Муньос Муньос
Трансферы
Хуан Муньос Муньос - трансферы
Завершил карьеру
12 ноября 1995 (30), Утрера
#18 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.07.23 / 24.07.24
Леганес
Заглембе
Свободный агент
02.09.19 / 17.08.20
Леганес
Альмерия
Аренда 270 тыс €
08.08.17 / 30.06.18
Севилья
Альмерия
Аренда
24.01.17 / 30.06.17
Севилья
Леванте
Аренда
31.08.16 / 23.01.17
Севилья
Сарагоса
Аренда
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