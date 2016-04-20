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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Севилья
Спортинг - Севилья: обзор матча 20 апреля 2016
Спортинг
20.04.2016, среда, 21:45
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
22'
Г. Крыховяк (АГ)
90+1'
И. Лопес Бланко
8'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Севилья
ГОЛ! 2:1!
И. Лопес Бланко
Пас отдал
Р. Айт-Атмане
90'
+1
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
А. Халилович
82'
Желтая карточка
А. Лора
81'
Замена
К. Кастро
️️️️
Джони
75'
73'
Замена
Э. Банега
️️️️
В. Иборра
Замена
Д. Нди
️️️️
К. Кармона
66'
65'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
С. Кристофоро
61'
Желтая карточка
С. Кристофоро
Желтая карточка
И. Куэльяр
53'
45'
+1
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
А. Рами
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Крыховяк
22'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
19
Карлос Кармона
ОП
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Куэльяр
11
Лора
23
Эрнандес
22
Мере
19
Кармона
10
Касес
6
Альварес
18
Лопес Бланко
24
Джони
10
Халилович
19
Санабрия
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
25
Мариано
23
Рами
18
Эскудеро
20
Крыховяк
23
Карришу
41
Кристофоро
10
Иборра
22
Коноплянка
12
Льоренте
10
Халилович
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
10
Халилович
19
Кармона
20
Нди
20
Нди
19
Кармона
24
Джони
16
Кастро
16
Кастро
24
Джони
23
Рами
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
23
Рами
10
Иборра
11
Банега
11
Банега
10
Иборра
41
Кристофоро
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
41
Кристофоро
Остались в запасе
Спортинг
Севилья
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
16
Курро Санчес
ПВ
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
16
Курро Санчес
ПВ
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спортинг - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эль Молинон
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