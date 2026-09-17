Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Бетюжнов - статистика

Динамо Вг
8 мая 1997 (29), Семибратово
#27 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
60' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вг
19
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
60' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Звезда
1 : 1
16.08.2026
Динамо Вг
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо Вг
0 : 1
09.08.2026
Торпедо Вл
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
1' - 90'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
1' - 84'
23'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Искра
2 : 1
16.05.2026
Динамо Вг
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Луки-Энергия
1 : 0
03.05.2026
Динамо Вг
1' - 90'
64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо Вг
0 : 0
26.04.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.04.2026
Динамо Вг
1' - 90'
45'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо Вг
3 : 0
12.04.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
1 : 0
29.03.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Главные новости
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+