Никита Зырянов - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Зырянов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Зырянов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)