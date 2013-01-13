Хесус Васкес - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1980 (42 года)
|Рост
|172
|Вес
|78
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1980 (42 года)
|Рост
|172
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.05.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|11.05.2013
|86' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|23.02.2013
|58' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|02.02.2013
|1' -46'
|Хетафе (Хетафе)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|33'
|27.01.2013
|54' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|13.01.2013
|1' -56'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|6:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)