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Хесус Васкес
Статистика
Хесус Васкес - статистика
Завершил карьеру
18 июля 1980 (46)
#20 | Полузащитник
172 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3 : 1
26.05.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2 : 0
19.05.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1 : 0
11.05.2013
Депортиво
86' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 0
04.05.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
2 : 0
09.03.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 2
23.02.2013
Реал
58' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3 : 1
02.02.2013
Депортиво
1' - 46'
33'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 3
27.01.2013
Валенсия
54' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 1
20.01.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.01.2013
Депортиво
1' - 56'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6 : 0
09.12.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2 : 3
02.12.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 1
25.11.2012
Депортиво
Был в запасе
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