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    Хесус Васкес - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Хесус
    Фамилия Васкес
    Команда Рекреативо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1980 (42 года)
    Рост 172
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 Был в запасе Малага (Малага) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    19.05.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    11.05.2013 86' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    04.05.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    09.03.2013 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    23.02.2013 58' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Реал (Мадрид)
    02.02.2013 1' -46' Хетафе (Хетафе) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    33'
    27.01.2013 54' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:3 Валенсия (Валенсия)
    20.01.2013 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    13.01.2013 1' -56' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    09.12.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 6:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    02.12.2012 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:3 Бетис (Севилья)
    25.11.2012 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
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