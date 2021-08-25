Ризван Умаров - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ризван
|Отчество
|Сарутдинович
|Фамилия
|Умаров
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Имя
|Ризван
|Отчество
|Сарутдинович
|Фамилия
|Умаров
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)
|25.08.2021
|1' -83'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|22'