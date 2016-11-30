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    Джамшед Рахмонов - статистика

    #73 | Защитник
    Имя Джамшед
    Отчество Абдувалиевич
    Фамилия Рахмонов
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 25 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    28.04.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
    41'
    25.04.2017 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    21.04.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    15.04.2017 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    08.04.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    31.03.2017 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    17.03.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    04.03.2017 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:7 Локомотив (мол) (Москва)
    30.11.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    25.11.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    18.11.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    83'
    04.11.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.10.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    22.10.2016 67' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.10.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    30.09.2016 1' -80' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    23.09.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:4 Локомотив (мол) (Москва)
    16.09.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    10.09.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    27.08.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    20.08.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
    06.08.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    29.07.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
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