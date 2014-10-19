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    Франческо Федато - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Франческо
    Фамилия Федато
    Команда Модена
    Состав Основной
    Родной город Мирано
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.01.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Сампдория (Генуя)
    21.12.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Удинезе (Удине)
    14.12.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Сампдория (Генуя)
    08.12.2014 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Сампдория (Генуя)
    23.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Сампдория (Генуя)
    08.11.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Милан (Милан)
    02.11.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
    29.10.2014 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    25.10.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Рома (Рим)
    19.10.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Сампдория (Генуя)
    05.10.2014 50' -90' Сампдория (Генуя) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    28.09.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Сампдория (Генуя)
    24.09.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    21.09.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    14.09.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Торино (Турин)
    31.08.2014 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Сампдория (Генуя)
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