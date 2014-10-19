Франческо Федато - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Федато
|Команда
|Модена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мирано
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Федато
|Команда
|Модена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мирано
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.01.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|21.12.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|08.12.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Милан (Милан)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Рома (Рим)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|05.10.2014
|50' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Торино (Турин)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Сампдория (Генуя)