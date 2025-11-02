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Бернли
Джейми Варди
Новости
€ 1 млн
Джейми Варди - новости
Бернли
11 января 1987 (39)
#9 | Нападающий
178 см | 76 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
39-летний Варди нашел новый клуб
6 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Бывший партнер Варди рассказал о предматчевом ритуале футболиста: «Пил вино, пиво и почти не спал»
22 февраля
1
Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)
13 января
Серия А. «Ювентус» в дебютном матче Спаллетти победил команду Варди (2:1), Джейми забил
2025.11.02 00:40
38-летний Варди впервые забил в Серии А
2025.10.25 23:43
Фото
38-летний Варди подписал контракт с итальянским клубом
2025.09.02 01:11
5
38-летний Варди выбрал новый клуб
2025.08.28 14:38
2
«Арсенал» рассматривает четыре варианта усиления атаки
2025.08.20 22:00
38-летний Варди может присоединиться к чемпиону одной из топ-5 лиг Европы
2025.08.20 17:41
«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного
2025.07.12 09:55
14
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть нападающих
2025.07.08 18:58
2
Варди не дали перейти в итальянский клуб: осталось три варианта
2025.07.06 21:00
2
Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Варди
2025.04.29 13:46
8
Заявление Варди об уходе из «Лестера»
2025.04.24 16:57
2
Варди объявил об уходе из «Лестера» после 13 лет в клубе
2025.04.24 14:17
7
Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ
2025.04.21 23:46
5
Мостовой – о мате на футбольном поле: «Ничего такого в этом нет, это нормально»
2024.12.21 14:00
2
Три банки энергетика и оскорбления защитников: как Варди готовится к матчам
2024.12.20 11:27
2
Варди – 14-й игрок в истории АПЛ со 100 голевыми действиями на одном стадионе
2024.12.04 18:32
Фото
Варди – футболисту «Тоттенхэма»: «Отвали нахрен»
2024.08.20 00:52
1
37-летний Варди продлил контракт с «Лестером»
2024.06.07 19:07
В «Лестере» осталось только два игрока из чемпионского состава-2015/16 – команда вернулась в АПЛ
2024.05.04 21:08
5
Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории
2023.12.25 22:08
Варди может оказаться во второй лиге Саудовской Аравии
2023.12.15 22:50
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Жена Варди выложила полностью обнаженное фото
2023.11.05 09:19
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Варди вошел в топ-3 лучших бомбардиров АПЛ среди действующих футболистов
2023.05.02 00:44
«Она тряпка»: Жена Варди раскритиковала супругу Уокера
2023.03.11 11:42
1
35-летний Варди установил рекорд АПЛ
2022.10.24 09:09
5
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