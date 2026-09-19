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Англия. Чемпионшип
Команды
Бернли
Джейми Варди
Статистика
€ 1 млн
Джейми Варди - статистика
Бернли
11 января 1987 (39)
#9 | Нападающий
178 см | 76 кг
Англия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
3 : 1
12.09.2026
Бернли
65' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Команда
И
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П
Ж
К
Бернли
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
3 : 1
12.09.2026
Бернли
65' - 90'
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