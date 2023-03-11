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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Она тряпка»: Жена Варди раскритиковала супругу Уокера

    Ребекка Варди, супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди, высказалась про Энни Килнер – жену защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

    «Забавно, что она хочет использовать моe имя вместо того, чтобы люди смеялись над ней из-за того, что она тряпка.

    Я думаю, что ей нужно сосредоточиться на том, что происходит в еe собственной жизни, вместо того, чтобы пытаться напасть на меня, вовлекая меня в свою драму», – написала Ребекка в соцсетях.

    • Уокер оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.
    • По информации The Sun, ему могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
    • Англичанин посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
    • Сообщается, что футболист «Сити» был пьян.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 11 марта, 22:41

      Бомбаридр, а при чем ту жена варди ? ало?

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