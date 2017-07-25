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Томас Фибел
Новости
Томас Фибел - новости
Завершил карьеру
21 мая 1986 (40)
#97 | Защитник
192 см | 91 кг
Франция | Гваделупа
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фибел: «Российский чемпионат весьма ровный»
2017.07.25 08:52
1
Товарищеский матч. Фибел принес «Анжи» ничью в игре с румынским ЧФР «Клуж»
2017.06.27 22:15
Фото
Фибел подписал контракт с «Анжи»
2017.01.22 14:09
7
В расположение «Анжи» прибыл защитник «Црвены Звезды»
2017.01.20 22:07
Фибел сменил «Мордовию» на «Црвену Звезду»
2016.06.03 16:11
Защитник «Мордовии» подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
2016.06.02 12:53
Фибел не хочет менять Россию на Турцию
2015.11.28 07:17
Видео
«Урал» – «Мордовия». Все голы
2015.11.27 18:58
РФПЛ. «Урал» одержал волевую победу над «Мордовией»
2015.11.27 18:50
3
«Мордовия» – «Анжи». Стали известны стартовые составы
2015.11.06 18:25
1
Фибел: «Витсель сказал, что в России мне предложат золотой контракт»
2015.10.15 11:45
4
Фибел: «Всем говорю, что в России нет медведей на улице»
2015.10.15 11:36
3
Фибел: «Задержки зарплаты в «Мордовии» начинают пугать»
2015.10.15 10:29
Фибел рад, что не перешел в «Динамо»
2015.10.14 13:04
1
Фибел: «Игроки не всегда прислушиваются к Гордееву»
2015.10.13 18:54
Фибел: «Витсель действительно хотел уйти из «Зенита»
2015.10.13 18:28
4
Фибел: «Я восстановился после травмы и рвусь в бой»
2015.09.04 11:00
Фибел стал игроком «Мордовии»
2015.08.27 18:05
Фибел подпишет контракт с клубом РФПЛ
2015.08.23 16:39
Главные новости
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10:42
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В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
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09:49
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