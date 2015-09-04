Фибел: «Я восстановился после травмы и рвусь в бой»

Защитник «Мордовии» Томас Фибел рассказал, что восстановился после травмы и готов помочь своей команде уже в ближайших матчах. Игрок также объяснил, по какой причине для продолжения своей карьеры выбрал российскую Премьер-лигу.



«Здесь силовой футбол, а я физически весьма крепок, и такой стиль игры мне подходит. Поэтому я и решил продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. Я очень тепло вспоминаю чемпионат-2013/2014, который отыграл в Перми. Надеюсь, так будет и в «Мордовии». А может, даже лучше. Я полностью восстановился после травмы. Рвусь в бой и готов демонстрировать тот футбол, который показывал раньше.



Бюджеты российских клубов намного выше бельгийских, в которых я провел шесть сезонов. Именно поэтому в России играют очень квалифицированные футболисты, игроки различных национальных сборных», – сказал Фибел.