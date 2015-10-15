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    Фибел: «Всем говорю, что в России нет медведей на улице»

    Защитник «Мордовии» Томас Фибел поделился своими впечатлениями от проживания в России.

    «Меня очень удивил менталитет в России. Он уж очень сильной отличается от европейского. Я долго жил в Париже, поэтому был поражен тем, насколько в России все иначе. Много отличий. Да даже, например, обслуживание в ресторане отличается, и еще меня удивило, что очень многие супермаркеты работают круглосуточно. Все работают круглые сутки. Единственное, что расстроило, так это то, что нет булочных. Ну таких отдельных уютных булочных, как в Париже. Со свежим хлебом и всякими сладостями. В общем, все другое.

    В России еще есть разница между городами. Например, в Москве и в Санкт-Петербурге менталитет ближе к европейскому – если судить по все тем же ресторанам, и еда и обслуживание в них всегда на высшем уровне. Но, выезжая за пределы этих городов, понимаешь, что не везде так. Своим родным я говорю, что тут нет медведей на улице. И что все ко мне очень хорошо относятся – серьезно, все очень приветливые и дружелюбные. На бытовом уровне у меня в России нет вообще никаких проблем. И я первый представитель Гваделупы здесь, что мне очень нравится!», – заявил Фибел в интервью «Бомбардир.ру».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 11:36
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Marizza
    1444900942
    Хороший парень)
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    Старый Пью
    1444904727
    А они - есть! :-) По Хабаровску вот давеча бегал :-)
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    mihail200606
    1444914449
    зря... вчера вот в хабаровском то ли детсаду то ли торговом центре бегал...
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    ologreds
    1694996989
    numo445424
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