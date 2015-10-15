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    • Фибел: «Витсель сказал, что в России мне предложат золотой контракт»

    Фибел: «Витсель сказал, что в России мне предложат золотой контракт»

    Защитник саранской «Мордовии» Томас Фибел сообщил, что мог оказаться в «Легии», но его сманил в Россию хороший контракт пермского «Амкара».

    – Вы играли в Польше около года, это был хороший опыт для вас?

    – Безусловно, – приводит слова издание So Foot. – У меня был очень хороший сезон, я играл во всех матчах и стал защитником года. Я мог бы перейти тогда в варшавскую «Легию», но Витсель расхвалил мне российский чемпионат, где мне могли предложить золотой контракт. Предложение «Амкара» выглядело очень заманчивым.

    – Как проходила акклиматизация в России?

    – По началу было очень сложно. Я не смог решить даже проблемы с визой, к тому же здесь почти никто не говорит по-английски. Тем не менее мне очень помог тренер Станислав Черчесов, с ним я развился и тактически, и физически. Это очень строгий специалист.

    – Чем стремительнее развивается ваша карьера, тем дальше вы уезжаете от Франции. Хотите вернуться в Лигу 1?

    – Конечно. Лига 1 остается одним из лучших европейских чемпионатов, но в финансовом плане он хуже. За несколько лет в России я заработал больше денег, чем за всю свою предыдущую карьеру. Во Франции играть здорово, когда ты молодой игрок от 20 до 25 лет, мечтаешь перейти в один из лучших клубов мира. Если нет – путешествуй.

    Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 11:45
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    Комментарии (5)
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    Стелс007
    1444899120
    10 тысяч должен получать этот падла
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    chempion_cska
    1444901638
    Удачи!
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    Petrak86
    1444906791
    зато честно - приехал исключительно за баблом
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    андрей андреев
    1444996127
    Как раньше-блеск и нищета(
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    ologreds
    1694996989
    numo445425
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