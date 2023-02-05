Элвис Ману - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Элвис
|Фамилия
|Ману
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Элвис
|Фамилия
|Ману
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -82'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|04.03.2023
|1' -58'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|25.02.2023
|1' -64'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|18.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|1' -75'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|05.02.2023
|1' -81'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)