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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Твенте
Гронинген - Твенте: обзор матча 05 февраля 2023
Гронинген
05.02.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
69'
О. Антман
5'
С. Стейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Твенте
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
М. Серенсен
90'
+4
88'
Замена
М. Влап
️️️️
С. Стейн
88'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Мисиджан
Замена
А. Шер
️️️️
D. Irandust
81'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Э. Ману
81'
ГОЛ! 1:1!
О. Антман
Пас отдал
Й. Хове
69'
66'
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Хилгерс
Замена
О. Антман
️️️️
Й. Пелюпесси
65'
34'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
31'
Желтая карточка
С. Стейн
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
В. Черны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Радинио Балкер
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Daleho Irandust
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-2-2
34
Веррипс
12
Балкер
22
Серенсен
6
Пелюпесси
3
Блокзийл
19
8
Хове
45
Ману
25
Мяяття
10
Суслов
9
Пепи
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
7
Мисиджан
22
Серенсен
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
22
Серенсен
19
6
Шер
6
Шер
19
45
Ману
26
Крюгер
26
Крюгер
45
Ману
6
Пелюпесси
11
Антман
11
Антман
6
Пелюпесси
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
14
Стейн
14
Влап
14
Влап
14
Стейн
7
Мисиджан
10
Клеонис
10
Клеонис
7
Мисиджан
Остались в запасе
Гронинген
Твенте
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
9
Jorg Schreuders
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
9
Jorg Schreuders
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Гронинген - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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