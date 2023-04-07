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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Утрехт
Гронинген - Утрехт: обзор матча 07 апреля 2023
Гронинген
07.04.2023, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
45+10'
О. Антман
45+7'
А. Дувикас
76'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Утрехт
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
82'
Замена
Л. Валенте
️️️️
М. Халуш
81'
Желтая карточка
Ф. Крюгер
80'
Желтая карточка
М. Халуш
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дост
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
Желтая карточка
Й. Хове
75'
69'
Желтая карточка
С. ван де Стрек
68'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Дувикас
68'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
Замена
Э. Ману
️️️️
D. Irandust
65'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Т. Суслов
46'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Л. ван Гелдерен
46'
ГОЛ! 1:1!
О. Антман
Пас отдал
D. Irandust
45'
+10
45'
+7
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Ш. Клайбер
41'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Т. Бут
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Й. Виллемс
38'
29'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Р. Хендрикс
18'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Йохан Хове
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Лук Броуверс
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-2-1-3
34
Веррипс
15
Виллемс
37
Халуш
12
Балкер
4
ван Гелдерен
8
Хове
19
25
Мяяття
11
Антман
9
Пепи
10
Суслов
4-2-2-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
24
Виргевер
3
Хендрикс
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
20
Броуверс
22
ван де Стрек
18
Бут
49
Буссаид
9
Дувикас
4
ван Гелдерен
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
4
ван Гелдерен
37
Халуш
10
Валенте
10
Валенте
37
Халуш
19
45
Ману
45
Ману
19
10
Суслов
26
Крюгер
26
Крюгер
10
Суслов
15
Виллемс
6
Дуарте
6
Дуарте
15
Виллемс
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
3
Хендрикс
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
3
Хендрикс
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
18
Бут
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Бут
9
Дувикас
12
Дост
12
Дост
9
Дувикас
Остались в запасе
Гронинген
Утрехт
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гронинген - Утрехт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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