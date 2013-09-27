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    Алькатрас - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Жилберто
    Фамилия Гарсия
    Команда Индепендьенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1987 (36 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 8 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Сельта (Виго)
    30.11.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.11.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Осасуна (Памплона)
    10.11.2013 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    50' 9'
    02.11.2013 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.10.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.10.2013 74' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Вальядолид (Вальядолид)
    20.10.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Севилья (Севилья)
    05.10.2013 87' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    27.09.2013 74' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Малага (Малага)
    24.09.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.09.2013 82' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.09.2013 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    31.08.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.08.2013 1' -57' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    17.08.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Атлетик (Бильбао)
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