Алькатрас - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Жилберто
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Индепендьенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Жилберто
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Индепендьенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|8
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|30.11.2013
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.11.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|10.11.2013
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|50' 9'
|02.11.2013
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.10.2013
|74' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|05.10.2013
|87' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2013
|74' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Малага (Малага)
|24.09.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.09.2013
|82' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.08.2013
|1' -57'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)