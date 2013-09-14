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    Станислав Кондратенко - статистика

    #59 | Защитник
    Имя Станислав
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кондратенко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2014 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    16.03.2014 72' -90' Томь (мол) (Томск) 3:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.03.2014 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    08.11.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    01.11.2013 1' -68' Динамо (мол) (Москва) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    25.10.2013 80' -90' Томь (мол) (Томск) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    18.10.2013 1' -88' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    05.10.2013 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.09.2013 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    14.09.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    31.08.2013 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    23.08.2013 81' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    17.08.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Томь (мол) (Томск)
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