|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2014
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|16.03.2014
|72' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.11.2013
|1' -68'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|25.10.2013
|80' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|18.10.2013
|1' -88'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|05.10.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|23.08.2013
|81' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)