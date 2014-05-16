Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бартоломей Павловски
Статистика
Бартоломей Павловски - статистика
Завершил карьеру
13 ноября 1992 (33)
#19 | Нападающий
178 см
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 0
16.05.2014
Леванте
70' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
11.05.2014
Малага
90' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 1
03.05.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
3 : 0
14.04.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
26.01.2014
Малага
25' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 1
29.11.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
1 : 2
26.11.2013
Атлетик
75' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Малага
0 : 5
26.10.2013
Сельта
65' - 90'
87'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
46' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
2 : 2
27.09.2013
Малага
72' - 90'
76'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2 : 0
24.09.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
21.09.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Малага
5 : 0
15.09.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 2
01.09.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Малага
0 : 1
25.08.2013
Барселона
1' - 64'
Главные новости
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
2
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+