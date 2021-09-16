Мариос Оиконому - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Мариос
|Фамилия
|Оиконому
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мариос
|Фамилия
|Оиконому
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:4
|ПСВ (Эйндховен)
|09.12.2021
|1' -72'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Слован (Братислава)
|60'
|25.11.2021
|77' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:4
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.11.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:1
|Линкольн (Гибралтар)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2021
|79' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|90'
|12.08.2021
|68' -89'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:2
|Локомотив (Пловдив)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Локомотив (Пловдив)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.07.2021
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:5
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)