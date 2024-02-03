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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панетоликос
Волос - Панетоликос: обзор матча 03 февраля 2024
Волос
03.02.2024, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Панетоликос
15'
Х. Мануэль Гарсия
8'
Л. Шенгелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Панетоликос
90'
Желтая карточка
М. Оиконому
89'
Желтая карточка
С. Младен
Желтая карточка
Т. Цоканис
87'
84'
Замена
S. Diaz
️️️️
Л. Шенгелия
84'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
84'
Замена
Хуанпи
️️️️
И. Хадзитеодоридис
Замена
Й. де Кампс
️️️️
Н. Главчич
81'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
81'
Замена
П. Мораитис
️️️️
М. Комба
64'
57'
Замена
М. Бакакис
️️️️
Х. Мавриас
Замена
Т. Цоканис
️️️️
Ж. Баррьентос
56'
Замена
C. Popescu
️️️️
М. Делетич
56'
28'
Желтая карточка
Ф. Перес
Желтая карточка
Х. Мануэль Гарсия
16'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Гарсия
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
Г. Лиавас
1'
Желтая карточка
Л. Шенгелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
14
Жан Баррьентос
(К)
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
99
Факундо Перес
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Тасос Цоканис
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
12
Lucas Cháves
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
10
Хуанпи
АП
8
S. Diaz
ЦФ
27
Себастьян Ломонако
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
3-3-2-3
4
Калогеропулос
4
Асланидис
17
Алхо
22
Мигас
14
Баррьентос
35
Главчич
7
Делетич
8
Комба
11
Гарсия
78
Ассеннун
63
3-2-3-1
32
Стергиакис
5
Младен
6
Оиконому
47
Малис
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
35
Мавриас
99
Перес
27
Шенгелия
80
Карелис
35
Главчич
67
де Кампс
67
де Кампс
35
Главчич
14
Баррьентос
6
Цоканис
6
Цоканис
14
Баррьентос
11
Гарсия
18
Бертольо
18
Бертольо
11
Гарсия
8
Комба
45
Мораитис
45
Мораитис
8
Комба
27
Шенгелия
8
8
27
Шенгелия
35
Мавриас
2
Бакакис
2
Бакакис
35
Мавриас
12
Хадзитеодоридис
10
Хуанпи
10
Хуанпи
12
Хадзитеодоридис
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
Волос
Панетоликос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
13
Lucas Cháves
ВР
12
Lucas Cháves
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Себастьян Ломонако
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Остались в запасе
13
Lucas Cháves
ВР
12
Lucas Cháves
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Себастьян Ломонако
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Волос - Панетоликос
2
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
23
20
Офсайды
1
0
Количество передач
350
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Maloutas, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
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