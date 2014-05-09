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Иван Клюев - статистика

Завершил карьеру
17 мая 1995 (31)
#44 | Вратарь
182 см | 64 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
3
-10
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 2
09.05.2014
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Рубин (мол)
3 : 1
03.05.2014
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Урал (мол)
3 : 1
26.04.2014
Томь (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Краснодар (мол)
2 : 3
07.03.2014
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Зенит (мол)
6 : 1
05.12.2013
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Динамо (мол)
6 : 1
29.11.2013
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Урал (мол)
4 : 2
07.11.2013
Ростов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Урал (мол)
1 : 0
04.10.2013
Краснодар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Ростов (мол)
0 : 2
29.09.2013
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Урал (мол)
2 : 3
25.09.2013
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Кр. Советов (мол)
5 : 1
20.09.2013
Урал (мол)
83' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Урал (мол)
1 : 1
31.08.2013
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Кубань (мол)
2 : 2
24.08.2013
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Урал (мол)
2 : 1
16.08.2013
Амкар (мол)
Был в запасе
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