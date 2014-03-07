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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Урал (мол)
Краснодар (мол) - Урал (мол): обзор матча 07 марта 2014
Краснодар (мол)
07.03.2014, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 3
Завершен
Урал (мол)
29'
Н. Комличенко
74'
Е. Нестеренко
69'
М. Филиппов
85'
Э. Манучарян
89'
Н. Дурандин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Урал (мол)
90'
+1
Замена
А. Омарбеков
️️️️
М. Филиппов
89'
ГОЛ! 2:3!
Н. Дурандин
87'
Замена
Р. Маркелов
️️️️
Н. Тихонов
Замена
Н. Акимов
️️️️
Д. Кузьмичёв
85'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
И. Жигулев
85'
85'
ГОЛ! 2:2!
Э. Манучарян
75'
Желтая карточка
А. Дорожинский
ГОЛ! 2:1!
Е. Нестеренко
74'
Замена
А. Батютин
️️️️
В. Черов
69'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Филиппов
64'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Борисов
57'
46'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
М. Сергеев
46'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
Л. Гвалия
46'
Замена
Н. Иванов
️️️️
А. Сапета
46'
Замена
А. Багаев
️️️️
А. Вакурин
Замена
П. Марушко
️️️️
Х. Ахриев
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
7
Лаша Гвалия
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
57
Никита Акимов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
76
Александр Агеев
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
36
Роман Маркелов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-3-3-1
78
Кавлинов
48
Марченко
2
Новак
15
Кузьмичёв
81
Нестеренко
64
Ланин
2
Черов
21
Ахриев
96
Борисов
10
Жигулев
27
Комличенко
3-5-2
13
Тимофеев
23
Вакурин
32
Дорожинский
34
Тумасян
31
Тихонов
7
Гвалия
53
Нисафутдинов
41
Сапета
42
Филиппов
0
Соболев
11
Сергеев
2
Черов
72
Батютин
72
Батютин
2
Черов
96
Борисов
76
Агеев
76
Агеев
96
Борисов
10
Жигулев
2
Хмелевской
2
Хмелевской
10
Жигулев
21
Ахриев
53
Марушко
53
Марушко
21
Ахриев
15
Кузьмичёв
57
Акимов
57
Акимов
15
Кузьмичёв
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
31
Тихонов
36
Маркелов
36
Маркелов
31
Тихонов
7
Гвалия
55
Шумихин
55
Шумихин
7
Гвалия
42
Филиппов
38
Омарбеков
38
Омарбеков
42
Филиппов
41
Сапета
10
Иванов
10
Иванов
41
Сапета
23
Вакурин
5
Багаев
5
Багаев
23
Вакурин
11
Сергеев
10
Манучарян
10
Манучарян
11
Сергеев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Урал (мол)
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
94
Александр Кашкаров
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Остались в запасе
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
94
Александр Кашкаров
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Краснодар (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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