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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Урал (мол)
Кубань (мол) - Урал (мол): обзор матча 24 августа 2013
Кубань (мол)
24.08.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 2
Завершен
Урал (мол)
43'
В. Лобкарев
82'
В. Лобкарев
8'
С. Оттесен
30'
С. Оттесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Урал (мол)
ГОЛ! 2:2!
В. Лобкарев
82'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
В. Чувилов
81'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Т. Букия
81'
80'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Соболев
Замена
Д. Анучин
️️️️
Г. Тигиев
75'
Замена
П. Петриашвили
️️️️
М. Серегин
73'
Замена
Т. Закиров
️️️️
С. Хачатурян
73'
71'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Н. Иванов
65'
Желтая карточка
А. Кашкаров
Замена
Р. Каусаров
️️️️
С. Каретник
60'
56'
Замена
А. Кашкаров
️️️️
П. Паршин
Желтая карточка
С. Каретник
49'
46'
Замена
А. Новиков
️️️️
Н. Сафрониди
46'
Замена
М. Семакин
️️️️
К. Берхамов
46'
Замена
А. Белозеров
️️️️
С. Оттесен
46'
Замена
И. Сабирзянов
️️️️
А. Дорожинский
ГОЛ! 1:2!
В. Лобкарев
43'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Оттесен
14'
Желтая карточка
К. Берхамов
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Оттесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Темури Букия
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
19
Ильмир Шамов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
3-1-2-3-1
45
Сиукаев
17
Тигиев
12
Пинчук
62
Хачатурян
8
Чувилов
10
Букия
31
Каретник
5
Салимов
18
Кертанов
52
Лобкарев
15
Серегин
3-2-3-1
99
Арапов
32
Дорожинский
93
Герасимов
6
Оттесен
38
Омарбеков
70
Сафрониди
19
Шамов
10
Иванов
7
Берхамов
0
Соболев
8
Чувилов
89
Тюфяков
89
Тюфяков
8
Чувилов
10
Букия
44
Журавлев
44
Журавлев
10
Букия
15
Серегин
92
Петриашвили
92
Петриашвили
15
Серегин
31
Каретник
96
Каусаров
96
Каусаров
31
Каретник
62
Хачатурян
64
Закиров
64
Закиров
62
Хачатурян
17
Тигиев
93
Анучин
93
Анучин
17
Тигиев
0
Соболев
71
Гулиев
71
Гулиев
0
Соболев
59
Паршин
94
Кашкаров
94
Кашкаров
59
Паршин
10
Иванов
42
Филиппов
42
Филиппов
10
Иванов
32
Дорожинский
4
Сабирзянов
4
Сабирзянов
32
Дорожинский
6
Оттесен
63
Белозеров
63
Белозеров
6
Оттесен
70
Сафрониди
15
Новиков
15
Новиков
70
Сафрониди
7
Берхамов
14
Семакин
14
Семакин
7
Берхамов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Урал (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Остались в запасе
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Кубань (мол) - Урал (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Труд
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