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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Локомотив (мол)
Урал (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 25 сентября 2013
Урал (мол)
25.09.2013, среда, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
32'
Э. Гулиев
88'
А. Герасимов
45+2'
А. Иванов
51'
В. Лысцов
61'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 2:3!
А. Герасимов
88'
85'
Замена
Н. Абилаев
️️️️
А. Ломакин
79'
Желтая карточка
Т. Мустафин
Замена
М. Сергеев
️️️️
А. Соболев
75'
73'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Иванов
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Кашкаров
73'
68'
Замена
С. Масимов
️️️️
К. Муллин
65'
Замена
Д. Чалов
️️️️
А. Серасхов
61'
ГОЛ! 1:3!
А. Чуканов
51'
ГОЛ! 1:2!
В. Лысцов
Замена
Н. Иванов
️️️️
М. Филиппов
46'
Замена
А. Щаницин
️️️️
Г. Асеведо
46'
Замена
И. Шамов
️️️️
А. Новиков
46'
Замена
И. Сабирзянов
️️️️
А. Омарбеков
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Иванов
Замена
Р. Набиуллин
️️️️
С. Оттесен
35'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гулиев
32'
24'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Турик
23'
Желтая карточка
К. Муллин
23'
Желтая карточка
С. Макаров
Желтая карточка
А. Кашкаров
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
78
Семен Помогаев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
11
Максим Сергеев
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
80
Насыр Абилаев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
3-2-3-2
44
Клюев
6
Оттесен
93
Герасимов
15
Новиков
38
Омарбеков
32
Дорожинский
94
Кашкаров
42
Филиппов
30
Асеведо
0
Соболев
71
Гулиев
3-2-2-2-1
22
Лобанцев
2
Серасхов
3
Мурачев
50
Лысцов
6
Макаров
59
Иванов
90
Ломакин
25
Турик
77
Корян
21
Миранчук
9
Муллин
30
Асеведо
13
Щаницин
13
Щаницин
30
Асеведо
42
Филиппов
10
Иванов
10
Иванов
42
Филиппов
15
Новиков
19
Шамов
19
Шамов
15
Новиков
94
Кашкаров
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
94
Кашкаров
38
Омарбеков
4
Сабирзянов
4
Сабирзянов
38
Омарбеков
0
Соболев
11
Сергеев
11
Сергеев
0
Соболев
6
Оттесен
83
Набиуллин
83
Набиуллин
6
Оттесен
59
Иванов
26
Мустафин
26
Мустафин
59
Иванов
9
Муллин
11
Масимов
11
Масимов
9
Муллин
90
Ломакин
80
Абилаев
80
Абилаев
90
Ломакин
25
Турик
7
Чуканов
7
Чуканов
25
Турик
2
Серасхов
4
Чалов
4
Чалов
2
Серасхов
Остались в запасе
Урал (мол)
Локомотив (мол)
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Урал (мол) - Локомотив (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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