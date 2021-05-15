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Тамирлан Джамалутдинов
Статистика
Тамирлан Джамалутдинов - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1996 (30)
#47 | Полузащитник
176 см | 63 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2 : 1
15.05.2021
Текстильщик
83' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0 : 0
08.05.2021
Велес
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2 : 0
02.05.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо Бр
1 : 0
28.04.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2 : 1
24.04.2021
Иртыш
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0 : 0
17.04.2021
Велес
71' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2 : 4
11.04.2021
Велес
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1 : 1
03.04.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0 : 1
05.12.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4 : 2
29.11.2020
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0 : 0
25.11.2020
Велес
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1 : 0
21.11.2020
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2 : 1
15.11.2020
Велес
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3 : 1
07.11.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1 : 2
28.10.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0 : 0
24.10.2020
Томь
68' - 90'
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