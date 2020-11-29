|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|83' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|88'
|08.05.2021
|89' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Велес (Москва)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Велес (Москва)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Велес (Москва)
|24.04.2021
|80' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|17.04.2021
|71' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Велес (Москва)
|86'
|11.04.2021
|46' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:4
|Велес (Москва)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Велес (Москва)
|29.11.2020
|1' -46'
|Велес (Москва)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|25.11.2020
|71' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|15.11.2020
|59' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Велес (Москва)
|11.11.2020
|84' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Велес (Москва)
|24.10.2020
|68' -90'
|Велес (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)