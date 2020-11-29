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    Тамирлан Джамалутдинов - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Тамирлан
    Отчество Улубиевич
    Фамилия Джамалутдинов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 83' -90' Велес (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    88'
    08.05.2021 89' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Велес (Москва)
    02.05.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Велес (Москва)
    28.04.2021 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 1:0 Велес (Москва)
    24.04.2021 80' -90' Велес (Москва) 2:1 Иртыш (Омск)
    17.04.2021 71' -90' Томь (Томск) 0:0 Велес (Москва)
    86'
    11.04.2021 46' -90' Чертаново (Москва) 2:4 Велес (Москва)
    03.04.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:1 Енисей (Красноярск)
    05.12.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Велес (Москва)
    29.11.2020 1' -46' Велес (Москва) 4:2 Шинник (Ярославль)
    25.11.2020 71' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Велес (Москва)
    21.11.2020 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    15.11.2020 59' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Велес (Москва)
    11.11.2020 84' -90' Велес (Москва) 1:1 Алания (Владикавказ)
    07.11.2020 Был в запасе Велес (Москва) 3:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    28.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:2 Велес (Москва)
    24.10.2020 68' -90' Велес (Москва) 0:0 Томь (Томск)
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