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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Велес
Чертаново - Велес: обзор матча 11 апреля 2021
Чертаново
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 4
Завершен
Велес
4'
И. Молтенинов
39'
С. Пиняев
5'
А. Чуканов
82'
А. Галоян (П)
86'
А. Галоян
90+5'
Л. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Велес
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
Л. Н'Диайе
90'
+3
Замена
М. Майга
️️️️
А. Чуканов
Замена
М. Лямзин
️️️️
Ю. Завезен
90'
Замена
А. Никитенков
️️️️
И. Молтенинов
88'
86'
ГОЛ! 2:3!
А. Галоян
Желтая карточка
В. Бартасевич
85'
83'
Желтая карточка
А. Чуканов
83'
Желтая карточка
А. Галоян
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Галоян
Желтая карточка
И. Молтенинов
78'
Замена
А. Канищев
️️️️
С. Пиняев
71'
Замена
К. Ляхов
️️️️
А. Соколов
67'
Желтая карточка
С. Пиняев
55'
Замена
Г. Левин
️️️️
А. Алексеев
46'
46'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
К. Родионов
46'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
А. Баев
46'
Замена
А. Галоян
️️️️
Р. Фищенко
ГОЛ! 2:1!
С. Пиняев
39'
Желтая карточка
Л. Герчиков
18'
5'
ГОЛ! 1:1!
А. Чуканов
ГОЛ! 1:0!
И. Молтенинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Кирсанов
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
7
Александр Канищев
АП
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
27
Алексеев
13
Бартасевич
4
Молодняков
66
Гудков
22
Завезен
9
Пиняев
15
Тюменцев
68
Герчиков
84
Молтенинов
18
Соколов
4-2-2-2
98
Овчинников
3
Ботака-Иобома
20
Малания
22
Родионов
17
Котов
5
Осипов
6
Фищенко
7
Чуканов
10
Кирсанов
10
Федчук
21
Баев
18
Соколов
30
Ляхов
30
Ляхов
18
Соколов
9
Пиняев
7
Канищев
7
Канищев
9
Пиняев
84
Молтенинов
63
Никитенков
63
Никитенков
84
Молтенинов
22
Завезен
13
Лямзин
13
Лямзин
22
Завезен
27
Алексеев
70
Левин
70
Левин
27
Алексеев
22
Родионов
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
22
Родионов
6
Фищенко
21
Галоян
21
Галоян
6
Фищенко
7
Чуканов
8
Майга
8
Майга
7
Чуканов
21
Баев
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
21
Баев
Остались в запасе
Чертаново
Велес
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
13
Петр Косаревский
ВР
7
Мариус Йосипой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Остались в запасе
10
Егор Рудковский
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
7
Мариус Йосипой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Статистика матча Чертаново - Велес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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