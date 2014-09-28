Ариц Гарай - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ариц
|Фамилия
|Гарай
|Команда
|Кордоба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баракальдо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Имя
|Ариц
|Фамилия
|Гарай
|Команда
|Кордоба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баракальдо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кордоба
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2015
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|12.01.2015
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Кордоба (Кордоба)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кордоба (Кордоба)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.11.2014
|86' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Кордоба (Кордоба)
|07.11.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.11.2014
|1' -77'
|Атлетико (Мадрид)
|4:2
|Кордоба (Кордоба)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|25.09.2014
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Кордоба (Кордоба)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|12.09.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Кордоба (Кордоба)
|30.08.2014
|1' -72'
|Кордоба (Кордоба)
|1:1
|Сельта (Виго)
|25.08.2014
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Кордоба (Кордоба)