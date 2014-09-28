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    Ариц Гарай - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Ариц
    Фамилия Гарай
    Команда Кордоба
    Состав Основной
    Родной город Баракальдо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кордоба 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2015 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 1:2 Реал (Мадрид)
    12.01.2015 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:1 Кордоба (Кордоба)
    13.12.2014 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 0:0 Леванте (Валенсия)
    06.12.2014 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Кордоба (Кордоба)
    30.11.2014 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    23.11.2014 86' -90' Эльче (Эльче) 2:2 Кордоба (Кордоба)
    07.11.2014 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    01.11.2014 1' -77' Атлетико (Мадрид) 4:2 Кордоба (Кордоба)
    25.10.2014 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    28.09.2014 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    25.09.2014 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Кордоба (Кордоба)
    21.09.2014 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 1:3 Севилья (Севилья)
    12.09.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Кордоба (Кордоба)
    30.08.2014 1' -72' Кордоба (Кордоба) 1:1 Сельта (Виго)
    25.08.2014 1' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Кордоба (Кордоба)
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